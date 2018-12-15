Путіна запідозрили в готовність передати владу молодшої доньки

Передбачувана молодша дочка президента Росії Володимира Путіна – Катерина Тихонова, завжди избегавшая спілкування зі ЗМІ, виступила по телебаченню. Дана обставина породило домисли про те, чи не готують жінку на роль нового керівника держави.

Тихонова було показано в репортажі телеканалу «Росія 1», присвяченому, як зазначає видання, «великодушно забезпеченому сумнівними держзамовленнями» інституту розвитку «Иннопрактика», який очолює Катерина.

Їй 32 роки і, як стали говорити після ефіру в соцмережах, через 3 роки цілком могла б стати наступницею Путіна.

«Насправді множаться ознаки того, що в Росії відбудеться зміна політичної еліти, під час якої на вищі державні посади будуть просунуті діти давно вірних Путіну чиновників і технократів», – сказано в статті.

Як аргумент на користь даної версії автор наводить недавній приклад призначення на посаду нового міністра сільського господарства Дмитра Патрушева. Це – рідний син Миколи Патрушева, секретаря Ради безпеки РФ і екс-глава ФСБ.

«Чи означає це, що Кремль планує передати у спадок і головну посаду в Росії? Для цього 66-річний Путін повинен бути готовим поступитися владою і піти у відставку, причому не в стилі рокіровки з Дмитром Медведєвим у 2008 році», – сказано в матеріалі.