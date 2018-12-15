20 мільйонів американців можуть втратити медстраховки

Суд скасував реформу Обами.



Федеральний суд техаського міста Форт-Уорт скасував ключову для охорони здоров’я в США реформу Obamacare, передає в суботу, 15 грудня.

Рішення ухвалено за позовом 20 штатів, які вимагали скасувати закон Obamacare.

У зв’язку з цим медичної страховки можуть втратити до 20 мільйонів чоловік, що отримали медобслуговування завдяки цій реформі.

Зазначається, що реформа повинна бути скасована, оскільки Конгрес скасував її ключове положення – штрафи за відсутність медстраховки.

Той факт, що конгрес скасував обов’язкову покупку страховки, робить недійсними всі інші положення реформи, йдеться в рішенні суду.

Передбачається, що рішення буде оскаржено в найближчим часом. Проте воно було прийнято менш ніж за 24 години до закінчення чергового періоду покупки страховки на рік, який закінчується 15 грудня. Таким чином, споживачам важко визначити, чи повинні вони купити страховку за час, що залишився, якщо ще не зробили цього, і як зміниться вартість медичного обслуговування, якщо рішення суду продовжить діяти.