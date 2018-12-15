Росія передумала бойкотувати Давоський форум

Офіційна делегація уряду Росії візьме участь у роботі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), який пройде в січні в Давосі. Про це в суботу, 15 грудня, повідомляє .

«У зв’язку з тим, що організатори Давоського форуму змінили своє рішення і зняли обмеження, накладені раніше на російських бізнесменів, офіційна урядова делегація поїде в Давос і візьме участь у роботі форуму», — повідомило джерело в уряді.

Склад делегації буде визначено пізніше. Всесвітній економічний форум пройде в Давосі з 22 по 25 січня.

Раніше в грудні фонд «Росконгресс» відмовився проводити в Давосі проект «Російський будинок» з-за заборони на участь у ВЕФ ряду російських бізнесменів, внесених в санкційний список США. Повідомлялося, що в їх число входять підприємці Олег Дерипаска, Віктор Вексельберг і глава ВТБ Андрій Костін.

У середині листопада прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія може відмовитися від участі у форумі, якщо обмеження для вітчизняних бізнесменів не будуть зняті.