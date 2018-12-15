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Нацбанк пояснив зміцнення гривні

15.12.2018

Нацбанк объяснил укрепление гривны

Рекордний урожай забезпечив надходження валютної виручки від експорту сільгосппродукції, яке зміцнило курс гривні.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурий на брифінгу.

“Ситуація з урожаєм, який ми збираємо в цьому році – ми маємо рекордний врожай за всі роки незалежності. По зерновим культурам це більш ніж 70 млн т, якщо врахувати олійні культури, то це більше, ніж 100 млн т”, – сказав він.

За словами заступника голови НБУ, зміцненню гривні приблизно на 1% з початку 2018 р. сприяли жорстка монетарна політика, стримана фіскальна політика і експорт агропродукції.

“Той курс гривні, який ми бачимо сьогодні, є фундаментально виправданим”, – заявив він.

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