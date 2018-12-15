Нацбанк пояснив зміцнення гривні

Рекордний урожай забезпечив надходження валютної виручки від експорту сільгосппродукції, яке зміцнило курс гривні.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурий на брифінгу.

“Ситуація з урожаєм, який ми збираємо в цьому році – ми маємо рекордний врожай за всі роки незалежності. По зерновим культурам це більш ніж 70 млн т, якщо врахувати олійні культури, то це більше, ніж 100 млн т”, – сказав він.

За словами заступника голови НБУ, зміцненню гривні приблизно на 1% з початку 2018 р. сприяли жорстка монетарна політика, стримана фіскальна політика і експорт агропродукції.

“Той курс гривні, який ми бачимо сьогодні, є фундаментально виправданим”, – заявив він.