У Франції мобілізували 69 тисяч поліцейських

Поліцейські вже зайняли позиції біля Тріумфальної арки.
МВС Франції мобілізувало майже 69 тисяч поліцейських з-за очікуваних нових протестів “жовтих жилетах”, повідомляє BFMTV у суботу, 15 грудня.
Співробітники правоохоронних органів вже зайняли позиції біля Тріумфальної арки в Парижі. У Парижі мобілізовані 8 тисяч осіб.
Відзначається, що правоохоронці планують відправити підкріплення в Бордо, Тулузи, а також інші міста для забезпечення порядку на мітингах.
Також на телеканалі додали, що на дорогах і вокзалах можливі додаткові перевірки.
На минулих вихідних у Франції було мобілізовано 89 тисяч поліцейських. Відзначається, що магазини, які тиждень тому були закриті із-за протестів, в цю суботу будуть працювати.