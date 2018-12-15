У Росії заявили про інтерес Ахметова до “ВТБ Банку”

На покупку активів і зобов’язань української дочки російського ВТБ претендують ПУМБ, “Альфа-банк” і “ТАСкомбанк”.

“ВТБ Банк” був визнаний неплатоспроможним в кінці листопада. За результатами конкурсу переможцю можуть бути передані активи і зобов’язання неплатоспроможного банку або проданий весь банк.

У переліку НБУ, за даними видання, претендентами на покупку значаться “Універсал-банк”, “Кредобанк”, “Мотор-банк”, ТАСкомбанк, ПУМБ, “Альфа-банк”, “Асвіо банк”, КІБ.

Співрозмовники, близькі до НБУ, уточнюють, що реальні заявки подали ПУМБ, “Альфа-банк”, “ТАСкомбанк”. Цю інформацію підтвердили кілька джерел, близьких до банків.

ПУМБ належить Ринату Ахметову, “ТАСкомбанк” — Сергію Тігіпко. Український “Альфа-банк” входить в “Альфа-Груп”, яка зареєстрована за кордоном, але має однойменний російський банк.

За інформацією видання, ніхто з інвесторів не розглядає варіант покупки всього банку. Про результати конкурсу буде оголошено найближчим часом.