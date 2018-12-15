У Парижі оголилися представниці “жовтих жилетах”

Вже відбулися десятки арештів.



У Франції в суботу, 15 грудня, проходить чергова хвиля протесту “жовтих жилетах”, яка почалася з незадоволенням підвищенням тарифів на пальне, а продовжилася як незгоду з урядом і президентом в цілому.

Як повідомляє La Figaro, на цей раз в Парижі збирається набагато менше мітингувальників. На Єлисейських полях збираються сотні активістів, всього очікують близько тисячі осіб. Велика кількість їх зібралося біля столичної опери.

Також відбулися перші арешти. За даними видання, затримано 37 осіб, 22 – перебувають під вартою.

Перед кордоном поліції в одному з місць скупчення людей жінки в червоних плащах з оголеними тілами стояли перед правоохоронцями в рамках певної акції. Невідомо, яка організація організувала такий захід.

За даними AFP, президент Еммануель Макрон сподівався, що “жовті жилети” зменшать або припинять свою активність в цю суботу після заяв про сильну лібералізації тарифів, відмови від збільшення податку на паливо, а також після теракту в Страсбурзі, де загинули четверо осіб.

“Минулого разу ми були тут з-за податків. На цей раз – з-з інституцій: ми хочемо більш безпосередньої демократії”, – сказав 28-річний учасник протесту Джеремі.

У “жовтих жилетах” багато претензій до влади, проте вони не мають чітких лідерів, тому вести якісь переговори з ними складно. На цей раз влада очікує набагато менше людей на акціях, однак вони можуть бути більш рішучими.

Всього в Парижі порядок постараються охороняти вісім тисяч правоохоронців, стільки ж, скільки і минулого тижня. Вони будуть використовувати, зокрема, водяні гармати, спеціальні автомобілі, а також випустять загони кінної поліції.

Нагадаємо, протести проти підвищення цін на паливо почалися у Франції кілька тижнів тому. У них вже загинули люди, сотні людей отримали тілесні ушкодження. Незважаючи на масові протести, уряд Франції довго дотримувався свого плану щодо подальшого підвищення акцизів на паливо.

Крім того, поліцейські заарештували чоловіка, учасника протестів “жовтих жилетах”, який з гранатою в руках вимагав зустрічі з президентом країни Еммануелем Макроном.

Згодом стало відомо, що у Франції призупинять рішення про підвищення податку на пальне. Пізніше Еммануель Макрон анонсував підвищення зарплати і скорочення податків.