Під час протестів в Парижі постраждав Український культурний центр

Під час протестів в Парижі постраждав Український культурно-інформаційний центр. Вандали пошкодили табличку з назвою центру біля входу в будівлю.

Наслідки хуліганської витівки сфотографував житель Парижа Володимир Шпиньов.

Центр працює при українському посольстві у Франції на авеню де Мессин в районі парку Монсо. У будівлі Центру регулярно проводяться виставки картин, кінопокази, концерти, творчі дискусії, вечори на честь видатних особистостей України.

Протести «жовтих жилетах» у Франції активізувалися 8 грудня. В акціях взяли участь 125 тисяч протестувальників. У Парижі в ході зіткнень було поранено 135 осіб.

Крім французів, на акції були помічені ще і громадяни Росії. Провокатор з російським громадянством сфотографувався на тлі Тріумфальної арки з прапором терористичної «ДНР».