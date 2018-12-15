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Бразильського цілителя звинуватили у зґвалтуванні 200 жінок

15.12.2018

Бразильского целителя обвинили в изнасиловании 200 женщинГіпнотизер займався сеансами спіритизму.

Відомий бразильський цілитель звинувачується в згвалтуванні понад 200 жінок під час спіритичних сеансів. Клієнти в Бразилії звернулися в прокуратуру Гояс.

Перші 10 заяв жертв цілителя звернулися до влади минулого тижня. Жертви стверджують, що сексуальні домагання мали місце під час сеансів спіритизму.

За словами постраждалих, екстрасенс відвів жінок в окрему кімнату і змусив їх там займатися сексом.

Першою жінкою, яка заявила про зґвалтування, є громадянка Нідерландів. Сам цілитель заперечує свою провину.

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