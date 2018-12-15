Бразильського цілителя звинуватили у зґвалтуванні 200 жінок

Гіпнотизер займався сеансами спіритизму.
Відомий бразильський цілитель звинувачується в згвалтуванні понад 200 жінок під час спіритичних сеансів. Клієнти в Бразилії звернулися в прокуратуру Гояс.
Перші 10 заяв жертв цілителя звернулися до влади минулого тижня. Жертви стверджують, що сексуальні домагання мали місце під час сеансів спіритизму.
За словами постраждалих, екстрасенс відвів жінок в окрему кімнату і змусив їх там займатися сексом.
Першою жінкою, яка заявила про зґвалтування, є громадянка Нідерландів. Сам цілитель заперечує свою провину.