В Індії сталося масове отруєння їжею з храму: є жертви

Госпіталізовано більше ста осіб



У штаті Карнатака на півдні-заході Індії під час релігійного заходу в храмі 11 осіб, у тому числі двоє дітей, загинули після того, як спробували обрядову їжу. У лікарні госпіталізовано більше ста чоловік.

У зв’язку з інцидентом були допитані двоє людей, троє керуючих храму були затримані поліцією, повідомляє Годину Пік з посиланням на закордонні ЗМІ.

За даними місцевої поліції, в лікарнях перебувають понад 130 осіб, вісім із них знаходяться в критичному стані. Усі вони їли рис, який їм запропонували в храмі.

Уряд штату Карнатака пообіцяв сім’ям померлих фінансову допомогу у розмірі 500 тис. рупій (близько 6 тис. євро).

Місцеві ЗМІ повідомили, що харчове отруєння було результатом зараження пестицидами. За інформацією працівників охорони здоров’я, їжа могла бути отруєна. Проте, поліція і влада поки не зробили офіційної заяви щодо причин трагедії.