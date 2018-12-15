Російська шпигунка в США стане свідком у новій справі

Про це повідомляється в таємних документах.

Прокурори хочуть організувати показання Бутиной для розгляду іншої кримінальної справи. Про це повідомляє видання Daily Beast.

«Російська шпигунка Марія Бутини може дати показання по іншій справі, згідно з таємним судовими документами, опублікованими в п’ятницю», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, федеральна прокуратура у Вашингтоні, округ Колумбія, подала заяву про надання дозволу на транспортування підсудної таємно, щоб Бутини могла свідчити в неназваному «кримінальному розслідуванні».

Адвокати Бутиной не відреагували на запити про коментарі від видання Daily Beast.

Бутини визнала себе винною на цьому тижні в діяльності іноземного агента на користь РФ, щоб створити таємний канал зв’язку між Кремлем і адміністрацією Трампа. В рамках угоди зі слідством Бутини погодилася співпрацювати “щодо будь-якого питання, за яким уряд буде вважати таке співробітництво необхідним”.

Як повідомлялося, 30-річна Бутини було звинувачено у спробі проникнути в політичні кола Республіканської партії, зокрема через Національну стрілецьку асоціацію з метою лобіювання російських інтересів. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.