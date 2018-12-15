Страсбурзького стрілка вбили в ході спецоперації

У четвер, 13 грудня, страсбурзький стрілок Шаріф Шекатт був ліквідований у ході поліцейської спецоперації.

Про це повідомили відразу кілька французьких і німецьких ЗМІ, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах.

Нагадаємо, 29-річний Шекатт розстріляв відвідувачів різдвяного ярмарку у Страсбурзі. Він убив трьох людей і поранив ще 12.

Шаріфу вдалося втекти, хоча в перестрілці з поліцейськими він отримав поранення. Були всі підстави вважати, що Шекатт спробує втекти з Франції до Німеччини. За деякими даними, він скористався автомобілем своєї матері. Цю машину і шукали спецслужби двох країн.

У французьких властей не залишилося сумнівів у тому, що Шаріф був пов’язаний з ісламістами. Він став радикалом, коли відбував термін у в’язниці. У своїй камері Шекатт повісив портрет Усами бен Ладена. У його квартирі після бійні на різдвяному ярмарку поліція знайшла під час обшуку ісламістську літературу, гранати і набої. Крім того, свідки розстрілу на ярмарку стверджують, що нападник кілька разів вигукнув «Аллах акбар!».