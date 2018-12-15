Тисячі поляків евакуювали із-за 100-кілограмової бомби

Виявлено бомбу часів Другої світової війни.



Вранці в суботу сапери проводять операцію по вилученню більше 20 бомб вагою понад 100 кг кожна для їх подальшої утилізації на військовому полігоні Ожиж.

За словами заступника бургомістра Моронга Лешека Бернацького, із зони потенційної загрози евакуйовані пацієнти госпіталю, мешканці будинків, працівники різних установ. Зараз у пунктах евакуації знаходиться 600 чоловік, а решта жителів – у своїх родичів в інших частинах міста.

Боєприпаси 13 грудня знайшли будівельники під час ремонтних робіт на території військової частини. Залишки артилерійського складу виявлені на місці колишніх казарм.

За оцінкою саперів, тут повинен бути не менше 20-30 бомб.

На місці події знаходиться також воєвода Вармінсько-Мазурського воєводства.