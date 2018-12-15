“Іловайськ та Дебальцеве померкнуть”: “ДНР” пригрозили Україні новим котлом

Терорист, екс-спікер “МЗС ДНР” Костянтин Долгов озвучив фейк про те, що практично все вище керівництво України планує виліт в зону ООС на Донбасі для координації військової операції.

У цьому зв’язку він пригрозив ВСУ новим котлом, який нібито буде страшніше, ніж Іловайський та Дебальцевський.

За його словами, спочатку політична еліта України нібито зібралася в Харкові. Маячними домислами Боргів поділився на своїй сторінці у Facebook.

“Цю ніч проведуть в Харкові, а завтра (15 грудня. — Ред.) планують вилетіти на вертольотах в район так званої АТО. Здається, вони й справді щось затівають. Гаразд, коли так. Ми готові. І, не по секрету знаючи про ступінь готовності наших військ, можу сказати ось що: у разі спроби наступу українську сторону чекає такий котел, порівняно з яким померкнуть Іловайський та Дебальцевський”, — пафосно пригрозив Боргів, який в 2014 році намагався реалізувати сценарій “російської весни” в Харкові.