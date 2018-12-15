У Британії горить найбільший зоопарк

Заклад закрито, проведена евакуація



В Честерському зоопарку, який є одним з найбільших у Великобританії, почався потужний пожежа. Про це повідомляє прес-служба зоопарку в Twitter.

Відзначається, що заклад закрито, проведена евакуація, а разом з співробітниками служб з надзвичайних ситуацій працюють безпосередньо працівники зоопарку.

За даними Mirror, вогонь горить у середовищі мусонного лісу. У ньому живуть макаки, орангутанги, а також крокодили. Це найбільша у британії закрита частина зоопарку з тваринами. Її добудували в 2015 році, а вартість проекту склала 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

Поки невідомо, хто постраждав, однак близько 40 тварин евакуювали. Честерский зоопарк в цілому є домом для 21 тисячі тварин.