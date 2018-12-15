Тимошенко пояснила, за рахунок чого вона знизить тарифи

Першим рішенням нового президента має стати вето на всі постанови, якими встановлені непосильні, необґрунтовані ціни на український газ для людей.

Про це Юлія Тимошенко заявила під час програми «Право на владу» на телеканалі «1 + 1».

За словами глави»Батьківщини», тарифи — це абсолютна монополія, це ще один величезний податок, від якого люди не можуть ухилитися.

«Встановлення тарифів — це одна з найбільш корупційних моделей, яка є в країні. Через тарифи витягли останні копійки з кишень сімей. 90% людей хочуть зниження тарифів і 90% не вірять в те, що їх можна знизити», — зазначила вона.

Юлія Тимошенко переконана, знизити тарифи можливо, і для підтвердження цього голова партії привела кілька цифр.

«Так, наприклад, бухгалтерією «Укргазвидобування», собівартість видобутку українського природного газу з недроценивается в 1 грн за кубометр. Якщо додати податки, транспортування, 30% рентабельності, то ціна становитиме 3,55 грн», — зазначила політик.

«Чому постановою уряду вам призначили ціну на газ у 8,55 грн за кубометр? Вас використовують!»- зазначила вона.

Крім того, зазначила Юлія Тимошенко, встановлена сьогодні ціна на газ має нічого спільного з ринковою.

«У світі не існує іншої країни, де ціна на газ встановлювалася б постановою уряду, як у нас. Може ринкова ціна встановлюватися не ринком, а постановою уряду?»- запитала Тимошенко.

Ще один момент, на якому зупинилася Тимошенко -це обсяги видобутку газу.

«У нас видобувається понад 16 млрд кубометрів газу держкомпаніями. А споживає населення -15 млрд. Це означає, що українського газу вистачає», — сказала Тимошенко.

Юлія Тимошенко запевнила, що, зберігаючи прибутковість галузі, нова влада вдвічі знизить ціну на газ.

«Якщо ми знижуємо ціну на газ вдвічі, так само знижується тариф на тепло і гарячу воду. Це означає істотне зниження витрат кожної сім’ї на комунальні послуги», — підсумувала вона