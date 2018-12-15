У Парижі затримали майже сто “жовтих жилетах”

Поновилися протести незважаючи на поступки уряду.



У Парижі перед акціями протестів “жовтих жилетах” у суботу, 15 грудня, почалися затримання телеканал BFMTV.

Повідомляється, що протестувальники почали збиратися біля Тріумфальної арки. Кілька сотень учасників акції йдуть маршем до Єлисейських полів, прямуючи в центр міста, співаючи Марсельєзу.

Станом на 14:00 поліція затримала близько ста учасників протестів. Як повідомляє France Info, активне протистояння мітингуючих і поліції почалося в районі Єлисейських полів. Поліцейські застосовують проти протестувальників сльозогінний газ.

Поліція сьогодні перекрила доступ до всіх урядових будівель. Сили безпеки розгорнуті на вокзалах і автостанціях. Правоохоронці також заявили, що вже затримали 25 учасників акцій.

Протестувальники також почали блокувати основні автомагістралі країни, вранці повідомлялося про значні ускладнення руху.