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У Парижі затримали майже сто “жовтих жилетах”

15.12.2018

В Париже задержали почти сто "желтых жилетов"Поновилися протести незважаючи на поступки уряду.

У Парижі перед акціями протестів “жовтих жилетах” у суботу, 15 грудня, почалися затримання телеканал BFMTV.

Повідомляється, що протестувальники почали збиратися біля Тріумфальної арки. Кілька сотень учасників акції йдуть маршем до Єлисейських полів, прямуючи в центр міста, співаючи Марсельєзу.

Станом на 14:00 поліція затримала близько ста учасників протестів. Як повідомляє France Info, активне протистояння мітингуючих і поліції почалося в районі Єлисейських полів. Поліцейські застосовують проти протестувальників сльозогінний газ.

Поліція сьогодні перекрила доступ до всіх урядових будівель. Сили безпеки розгорнуті на вокзалах і автостанціях. Правоохоронці також заявили, що вже затримали 25 учасників акцій.

Протестувальники також почали блокувати основні автомагістралі країни, вранці повідомлялося про значні ускладнення руху.

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