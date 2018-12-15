Новими 100 гривнями не можна буде розрахуватися в магазинах

17 грудня 2018 року Нацбанк запустить в обіг нову пам’ятну банкноту — 100 гривень. Вона описана в телеграмі НБУ №50-0027/66236. Гроші з’являться на честь важливої історичної події — 100-річчя подій Української революції 1917-1921 рр. та запровадження в цей період перших українських паперових грошей. Сучасні дизайнери постаралися максимально точно відтворити сто гривень, випущені в 1918 році.

«Навесні 1918 року український уряд ухвалив рішення змінити назву вітчизняних грошей з «рублів» на «гривні», бажаючи підкреслити спадковість традицій держави з часів Київської Русі. Таким чином, під час Центральної Ради в Україні почала діяти національна грошова система, хоча її формування відбувалося в складних умовах», — йдеться в нацбанківської телеграмі.

Нові 100 гривень від Нацбанку — це сувенірна продукція, вони не є платіжним засобом. Тому ними не вийде розрахуватися в магазинах. Так само, до речі, як і гривневими 20-ками, які регулятор раніше друкував в честь 20-річчя Івана Франка (введено 1 вересня 2016 року) і 50-ма гривнями, випущеними в честь 20-річчя Нацбанку (5 жовтня 2011 року).

Нова сотка вийде тиражем 100 тис. штук, половина буде продаватися в сувенірній упаковці.

Банкнота виготовлена на папері з водяними знаками — зображення тризуба. Розмір — 80 на 170 мм