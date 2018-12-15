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Трамп анонсував відставку міністра внутрішніх справ

15.12.2018

Трамп анонсировал отставку министра внутренних делУ Білому домі скажуть нового міністра внутрішніх справ на наступному тижні.

Президент США Дональд Трамп 15 грудня анонсував догляд Райяна Зіньці з посади міністра внутрішніх справ США.

“Зіньці залишить Адміністрації в кінці року, пропрацювавши майже два роки. Райан домігся багато чого за час свого перебування на цій посаді, і я хочу подякувати його за служіння нашому народу”, –написав Трамп в Twitter.

Він додав, що в Білому домі скажуть нового міністра внутрішніх справ на наступному тижні.

Міністерство внутрішніх справ США займається питаннями охорони природи і управлінням національних парків. Зіньці очолив його 1 березня 2017 року.

The New York Times зазначає, що стосовно Зіньці ведеться кілька розслідувань. Зокрема, це стосується операції з нерухомістю, в якій брала участь сім’я Зіньці і група розробників, яку підтримав голова нафтовидобувної компанії Halliburton Девід Лесар.

Відзначається, що Зіньці міг отримати прибуток від цієї угоди, у той час як компанія Лесара була у виграші від рішень міністра з видобутку нафти і газу в США. Зіньці ці закиди неодноразово заперечував.

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