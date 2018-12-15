Трамп анонсував відставку міністра внутрішніх справ

У Білому домі скажуть нового міністра внутрішніх справ на наступному тижні.

Президент США Дональд Трамп 15 грудня анонсував догляд Райяна Зіньці з посади міністра внутрішніх справ США.

“Зіньці залишить Адміністрації в кінці року, пропрацювавши майже два роки. Райан домігся багато чого за час свого перебування на цій посаді, і я хочу подякувати його за служіння нашому народу”, –написав Трамп в Twitter.

Він додав, що в Білому домі скажуть нового міністра внутрішніх справ на наступному тижні.

Міністерство внутрішніх справ США займається питаннями охорони природи і управлінням національних парків. Зіньці очолив його 1 березня 2017 року.

The New York Times зазначає, що стосовно Зіньці ведеться кілька розслідувань. Зокрема, це стосується операції з нерухомістю, в якій брала участь сім’я Зіньці і група розробників, яку підтримав голова нафтовидобувної компанії Halliburton Девід Лесар.

Відзначається, що Зіньці міг отримати прибуток від цієї угоди, у той час як компанія Лесара була у виграші від рішень міністра з видобутку нафти і газу в США. Зіньці ці закиди неодноразово заперечував.