“На маму схожа”: Марченко показала хрещеницю Путіна

Скандальна українська ведуча Оксана Марченко показала фото своєї доньки, яка є похресницею президента Російської Федерації Володимира Путіна.
Знімок був зроблений на презентації книги італійського дизайнера Доменіко Дольче під назвою Queens Alta moda di Dolce & Gabbana.
Фото ведуча розмістила на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що Марченко рідко показує дочку в соціальних мережах.
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Користувачі мережі відзначили, що дочка Марченко дуже на неї схожа.