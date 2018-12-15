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“На маму схожа”: Марченко показала хрещеницю Путіна

15.12.2018

’’На маму похожа’’: Марченко показала крестницу Путина

Скандальна українська ведуча Оксана Марченко показала фото своєї доньки, яка є похресницею президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Знімок був зроблений на презентації книги італійського дизайнера Доменіко Дольче під назвою Queens Alta moda di Dolce & Gabbana.

Фото ведуча розмістила на своїй сторінці в Instagram. Зазначимо, що Марченко рідко показує дочку в соціальних мережах.

’’На маму похожа’’: Марченко показала крестницу Путина

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Переглянути цей допис в Instagram

’’На маму похожа’’: Марченко показала крестницу Путина’’На маму похожа’’: Марченко показала крестницу Путина

Користувачі мережі відзначили, що дочка Марченко дуже на неї схожа.

’’На маму похожа’’: Марченко показала крестницу Путина

’’На маму похожа’’: Марченко показала крестницу Путина

’’На маму похожа’’: Марченко показала крестницу Путина

’’На маму похожа’’: Марченко показала крестницу Путина

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