Курс валют на кінець тижня: як спекулянти розгойдали ринок

Розгойдування валютного ринку 13 грудня завершилося курсових відкатом. Безготівковий долар подешевшав на 5 копійок, міжбанк закрився в рамках 27,75-27,79 грн./$. Експерти спрогнозували курс на наступну добу, 14 грудня.

Про це пише UBR начальник управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрій Гріненко. Долар задавили продавці.

За словами експерта Юрія Гріненка, фінансисти вчора прокрутили свою улюблену схему, яку вони називають “загорожею оленів”.





Вранці курс “зеленого” активно завищували, щоб вивести його на максимальний рівень. Коли створився штучний дефіцит валюти, її стали продавати дорожче.

Максимум, до якого доходив міжбанк у четвер — 27,93-27,95 грн./$.

“Факторами впливу на курсові тренди сьогоднішнього дня стали завищені вранці котирування на суперечливих очікуваннях рішення НБУ за обліковою ставкою, які потім знизилися під тиском пропозиції великих продавців валюти та інформації про збереження облікової ставки на рівні 18%”, — прокоментував UBR.ua ситуацію директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

За словами експертів, на кінець робочого тижня, 14 грудня, після відкриття ринку стане зрозуміло, до чого готуватися.

“Швидше за все, 14 грудня міжбанк буде стартувати в рамках 27,75-27,80 грн./$. Тільки після відкриття ринку буде зрозуміло, чи є потенціал для нового руху вгору”, — додав Гриненко.





Інший фінансист спрогнозував на п’ятницю торгівлі в рамках 27,80-27,90 грн./$.