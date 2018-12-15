“Одеревенел на місці”: стало відомо про стан Скрипаля після отруєння

Стан екс-шпигуна Росії Сергія Скрипаля та його доньки Юлії після отруєння було досить дивним, поліцейські спочатку подумали, що вони вживали наркотики.

Про це розповіли констебль Алекс Коллінс і сержант Трейсі Холлоуей, надали першу допомогу постраждалим від впливу “Новачка”, пише The Guardian. За їх словами, вони отримали повідомлення і вже через дві хвилини були на місці.

Юлія Скрипаль в той момент лежала на землі на боці. Перехожий, який виявився лікарем, надавав їй допомогу, звільняючи дихальні шляхи.

Сергій Скрипаль при цьому сидів на лавці нерухомий, в кататоническом ступорі, дивлячись кудись у простір. Він дихав, але ні на що не відгукувався. Він зберігав ту ж позу, коли медики намагалися занурити його на ноші. Складалося враження, що екс-шпигун одеревенел.

Знайдені у Скрипалів речі нібито спантеличили поліцейських. “Ми заглянули в свої гаманці, намагаючись знайти паспорта. Був телефон з російськомовним інтерфейсом. Імена незнайомі. Це було дивно. Це було неправильно. Це було не зовсім нормально”, — згадала сержант.

AFP

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британські ЗМІ писали, що офіційні особи в розвідці Великобританії прийшли до висновку, що спроба замаху на колишнього шпигуна Сергія Скрипаля була зроблена з схвалення президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, Сергій Скрипаль був отруєний разом зі своєю дочкою 4 березня у місті Солсбері. Після довгого перебування в лікарні він разом з дочкою поправився.

За версією слідства, отруту могли нанести на дверну ручку. 30 червня в місті Еймсбері сталося нове гучне отруєння. Зокрема, жінка померла від отрути з підробленого флакони з парфумами, завдавши його на руки й обличчя.

При цьому в ОЗХО підтвердили, що в двох випадках використовувався нервовий агент “Новачок”. Пізніше The Insider і Bellingcat в спільному розслідуванні повідомили, що перший підозрюваний “Боширов” є полковником ГРУ Анатолієм Чепігою, якому в 2014 році було присвоєно звання “Героя Росії” за “виконання миротворчої місії в Україні.

Крім того, журналісти з’ясували, що справжнє ім’я другого підозрюваного в отруєнні Скрипаля “Петрова” – Олександр Мишкін. Він також отримав у 2014 році звання героя Росії за операцію.