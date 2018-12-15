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У Страсбурзі під час теракту загинув відомий журналіст

15.12.2018

В Страсбурге во время теракта погиб известный журналист

Четвертою жертвою стрілянини на різдвяному ярмарку у Страсбурзі у Франції став 28-річний журналіст з Італії Антоніо Мегалицци, який 14 грудня помер від отриманих поранень.

“Змушені підтвердити, що наш колега Антоніо покинув нас”, – написали у повідомленні. Його смерть була підтверджена також президентом Європейського парламенту Антоніо Таджани.

В Страсбурге во время теракта погиб известный журналист

Хлопець отримав важке поранення в голову під час прогулянки по місту з двома колегами, ледве покинувши будівлю ЄП. Внаслідок удару Мегалицци потрапив у лікарню у важкому стані.

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