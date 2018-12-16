В “Укрзалізниці” подвоїли чистий прибуток в 2018 році і збираються її збільшити майже в 15 разів в наступному році

“Укрзалізниця” очікує в 2018 році отримати 311,3 млн грн чистого прибутку, що в 2,3 рази менше плану, але в 2,7 рази краще показника 2017 року, говориться в проекті фінансового плану компанії на наступний рік.

У 2019 році “Укрзалізниця” має намір наростити чистий прибуток у 14,9 рази – до 4,64 млрд грн.

Передбачається, що EBITDA компанії після скорочення на 9,6% в цьому році – до 18,13 млрд грн, у наступному збільшиться на 53,5% – до 27,83 млрд грн.

“Укрзалізниця” також вказує, що в поточному році її чистий дохід від реалізації очікується на рівні 85,48 млрд грн, що на 15,6% вище показника минулого року, а в наступному році вона планує наростити його на 27,7% – до 109,15 млрд грн.

Крім того в розрахунках враховано “уніфікація тарифних класів, застосування єдиного правового поля для власних вагонів, формування рівних тарифно-економічних умов для ефективної конкуренції між різними власниками піввагонів, встановлення справедливої ринкової ціни вагонної складової для піввагонів”.

За словами голови правління “Укрзалізниці” Євгена Кравцова, проект фінансового плану на 2019 рік передбачає зростання капітальних інвестицій майже в 1,5 рази – до 24,5 млрд грн після очікуваного їх збільшення в цьому році на 50,7% – до 16,43 млрд грн.

Зокрема, планується придбати 15 вантажних тепловозів виробництва General Еlectric і 46 пасажирських вагонів, придбати і виготовити 3650 піввагонів. Крім того, компанія має намір модернізувати понад 7 тис. вантажних вагонів, 78 пасажирських вагонів, а також приміські поїзди і тяговий рухомий склад, збільшивши витрати на ремонти на 76% – до 12,5 млрд грн.

Глава компанії підкреслив, що така інвестпрограма може бути реалізована тільки у разі підтримки ринком стратегічних змін тарифної політики “Укрзалізниці”. “Як мінімум у наступному році – це індексація тарифу та його прив’язка до індексу цін товаровиробників, а також часткове зближення класів вантажів разом з уніфікацією порожнього пробігу”, – зауважив Кравцов.