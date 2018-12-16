У Лондоні “жовті жилети” перекрили Вестмінстерський міст і зажадали провести Brexit

“Жовті жилети” перекрили Вестмінстерський міст у столиці Великобританії, що призвело до проблем у русі транспорту.

Наголошується, що учасники акції протесту викрикують гасла за вихід Великобританії зі складу Європейського союзу. З боку протестувальників звучать вигуки: “Brexit зараз!”

При цьому в поліції Лондона заявили, що обізнані про ситуацію. При цьому вказується, що арештів на даний момент не було.

Один з жителів столиці Британії опублікував в Twitter відео протесту і повідомив, що поліція один раз втрутилася в пікет – розбороняла бійку одного з протестувальників з перехожим, який виступав проти Brexit.

Також “жовті жилети” зажадали відставки прем’єр-міністра Терези Мей і мера Лондона Садка Хана.