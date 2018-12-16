У столиці Португалії трамвай врізався в будівлю, серед трьох десятків постраждалих – діти

У столиці Португалії Лісабоні трамвай з пасажирами зійшов з рейок.

На даний момент відомо про щонайменше 28 постраждалих в результаті аварії.

Встановлено, що перекинувся трамвай після невдалого гальмування. Він також врізався в кутове будівлю, після чого перекинувся. Так як корпус трамвая був зроблений з дерева, то після зіткнення він повністю зруйнований.

Свідки події допомогли кільком пасажирам вибратися з трамвая. Зараз потерпілі перебувають під спостереженням медиків.

Повідомляється, що серед постраждалих можуть знаходитися двоє неповнолітніх підданих Великобританії. Причини аварії, в результаті якої трамвай повністю зруйнований, з’ясовуються.