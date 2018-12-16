У Запоріжжі підполковник вимагав у човен лейтенанта: хабарника оштрафували

Підполковника, командувача гаубичним артдивизионом 55-ї окремої артбригади «Запорізька Січ», оштрафували за вимагання хабара у лейтенанта.

Про це редакція 368.media дізналася з вироком Орджонікідзевського райсуду Запоріжжя.

У травні цього року офіцер вимагав хабар у підлеглого за узгодження перекладу в іншу військову частину. Підполковник запропонував передати йому шість тисяч гривень або гумовий човен «Дельта 260S». Тільки після цього він зможе вплинути на командира бригади в питанні перекладу.

У суді корупціонер визнав провину і уклав угоду зі слідством. Його засудили за ч. 2 ст. 369-2 КК до штрафу в 25,5 тис. гривень.