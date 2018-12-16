Протести “жовтих жилетах” в Парижі: мобілізовано майже 70 тисяч поліцейських

МВС Франції мобілізувало майже 69 тисяч поліцейських з-за очікуваної хвилі протестів “жовтих жилетів”.

Про це повідомляє BFMTV у суботу, 15 грудня.

Співробітники правоохоронних органів вже зайняли позиції біля Тріумфальної арки в Парижі. У Парижі були мобілізовані 8 тисяч осіб. Відзначається, що правоохоронці планують відправити підкріплення в Бордо, Тулузи, а також інші міста для забезпечення порядку на мітингах.

Повідомляється, що на дорогах і вокзалах можливі додаткові перевірки громадян.

На прошлах вихідних у Франції було мобілізовано 89 тисяч поліцейських. Відзначається, що магазини, які тиждень тому були закриті із-за протестів, в цю суботу будуть працювати.