У “Голосі України” офіційно опублікували закон про бюджет на 2019-й рік

Законом передбачені доходи в сумі 1 трлн 26 млрд 131 млн 809,2 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду – 928 млрд 507 млн 915 тис. грн і доходи спеціального фонду – 97 млрд 623 млн 894,2 тис. грн.

Витрати визначено в обсязі 1 трлн 112 млрд 129 млн 997,6 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду – 1 трлн 5 млрд 767 млн 548,6 тис. грн і витрати спеціального фонду – 106 млрд 362 млн 449 тис. грн.

Мінімальна зарплата складе 4173 грн.

Прожитковий мінімум на місяць на одну особу з 1 січня складе 1853 гривні, з 1 липня – 1936 гривень, з 1 грудня – 2027 гривень, а також:

для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року – 1626 гривень, з 1 липня – 1699 гривень, з 1 грудня – 1779 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року – 2027 гривень, з 1 липня – 2118 гривень, з 1 грудня – 2218 гривень;

для працездатних осіб: з 1 січня 2019 року – 1921 гривня, з 1 липня – 2007 гривень, з 1 грудня – 2102 гривні;

для осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року – 1497 гривень, з 1 липня – 1564 гривні, з 1 грудня – 1638 гривень.

Разом з тим, держслужбовцям в цьому році зарплати не підвищать – для розрахунку будуть використовувати прожитковий мінімум, установлений на початок 2018 року.

Державний бюджет передбачає 102 млрд 489 млн 246,5 тис. грн на Міноборони і 167 млрд 512 млн 912,5 тис. грн (а це 15,06% всіх видатків бюджету) – на Пенсійний фонд.

На охорону здоров’я направили 39 млрд 350 млн 75,6 тис. грн. Так, на Нацслужбу здоров’я виділили 19 млрд 258 млн 990,1 тис. грн, зокрема на первинну медичну допомогу громадянам – 15 млрд 234 млн 892,9 тис. грн.

Закон набуде чинності 1 січня 2019 року.