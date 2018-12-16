У Франції знову спалахнули протести “жовтих жилетах”: десятки затриманих

У Парижі відновилися акції протестів “жовтих жилетів”. Вони знову вийшли на вулиці Парижа, і кілька десятків чоловік вже затримали.

Крім того, в місто стягнули велика кількість поліцейських, вони оточили Тріумфальну арку, повідомляється на Telegram-каналі “Life Shot”.

У свою чергу, НТВ уточнює, що на паризьких вулицях з’явилася навіть бронетехніка, закрито багато станції метро, поліція перевіряє усіх, хто здається підозрілим.

Тим часом, на Telegram-каналі “Картковий будиночок: Європа” повідомили, що поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ.

За даними “360tv”, станом на 13:26 за київським часом число затриманих в Парижі досягла 79 осіб. “Жовті жилети” прорвали загородження поліції на Єлісейський полях, натовп протестуючих вийшла на проїжджу частину. На одну з вулиць Парижа прийшли активістки, оголившие груди.