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У Франції знову спалахнули протести “жовтих жилетах”: десятки затриманих

16.12.2018

Во Франции вновь вспыхнули протесты ’’желтых жилетов’’: десятки задержанных

У Парижі відновилися акції протестів “жовтих жилетів”. Вони знову вийшли на вулиці Парижа, і кілька десятків чоловік вже затримали.

Крім того, в місто стягнули велика кількість поліцейських, вони оточили Тріумфальну арку, повідомляється на Telegram-каналі “Life Shot”.

У свою чергу, НТВ уточнює, що на паризьких вулицях з’явилася навіть бронетехніка, закрито багато станції метро, поліція перевіряє усіх, хто здається підозрілим.

Тим часом, на Telegram-каналі “Картковий будиночок: Європа” повідомили, що поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ.

За даними “360tv”, станом на 13:26 за київським часом число затриманих в Парижі досягла 79 осіб. “Жовті жилети” прорвали загородження поліції на Єлісейський полях, натовп протестуючих вийшла на проїжджу частину. На одну з вулиць Парижа прийшли активістки, оголившие груди.

Во Франции вновь вспыхнули протесты ’’желтых жилетов’’: десятки задержанных

Во Франции вновь вспыхнули протесты ’’желтых жилетов’’: десятки задержанных

 

Во Франции вновь вспыхнули протесты ’’желтых жилетов’’: десятки задержанных

Во Франции вновь вспыхнули протесты ’’желтых жилетов’’: десятки задержанных

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