П’ята субота протестів в Парижі: на вулицях бронетехніка і “жовті жилети”

У Парижі відновилися акції протестів “жовтих жилетах”, які були анонсовані після виступу президента Франції Еммануеля Макрона. Люди знову вийшли на вулиці столиці, і кілька десятків чоловік вже затримали.

B місто стягнули велика кількість поліцейських, вони оточили Тріумфальну арку. На паризьких вулицях з’явилася бронетехніка, закрито багато станції метро, поліція перевіряє усіх, хто здається підозрілим. Крім того, правоохоронці застосували проти протестувальників сльозогінний газ.

За даними “360tv”, станом на 13:26 за київським часом число затриманих в Парижі досягла 79 осіб. “Жовті жилети” прорвали загородження поліції на Єлісейський полях, натовп протестуючих вийшла на проїжджу частину. На одну з вулиць Парижа прийшли активістки, оголившие груди.