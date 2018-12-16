Охлобистин-українцям: “Який Томос?”

Любитель бойовиків Донбасу, російський актор Іван Охлобистін розлютився через надання Україні Томосу про автокефалію.

На своїй сторінці у соціальній мережі “ВКонтакте” Охлобистін назвав українців рабами і зрадниками.

“Навіщо з ними домовлятися? Вони тварі продажні. Яка віра? Який Томос? Душити зрадників. Ми розкольники? Добре. За фактом вони нам жопу вылижут і всі свої канони перероблять. Вони завжди були зрадниками і жаліти їх не треба. Прав переможець. Ми намагалися їх переконати, але вони змінилися.

Слабкі, миршаві діти сатани. Раби. Ми відберемо у них все, ми змусимо їх вірити в те, що нам зручно. Їм не звикати. Ми завжди так робили. Шкода, у них коротка пам’ять. Сподіваюся, цього разу ми будемо обережніше з нашими дурними сентиментами. Греки нам давно не друзі.. Турки їх позбавили орієнтації”, – написав він.