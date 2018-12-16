Навальний про соборі: Те, що створювалося сотні років було зруйновано Путіним і його ідіотами за чотири роки

Російський опозиціонер Олексій Навальний звинуватив президента РФ Володимира Путіна та «ідіотів» у церковному «розкол» в Україні. Про це російський політик написав у своєму Twitter.

Сьогодні відбудеться подія історичного масштабу. Розкол. Собор в Києві завершить створення Помісної церкви в Україні. РПЦ втратить до половини «живих» парафій. Те, що створювалося сотні років було зруйновано Путіним і його ідіотами за чотири роки. Путін — ворог російського світу», — написав він.

Сьогодні відбудеться подія історичного масштабу. Розкол. Собор в Києві завершить створення Помісної церкви в Україні. РПЦ втратить до половини “живих” парафій.

Те, що створювалося сотні років було зруйновано Путіним і його ідіотами за чотири роки. Путін – ворог російського світу. — Alexey Navalny (@navalny) 15 грудня 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні, 15 грудня, в Софійському соборі в Києві проходить Об’єднавчий собор українських церков за створення Української православної помісної церкви. Після обрання предстоятеля цього історичного об’єднання, в Константинополі Вселенським патріархом Варфоломієм йому буде вручено Томос про автокефалію української церкви.