Автокефалія для України: Патріарх Філарет заявив про проблему

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив про своє незгоду з Константинополем в двох моментах процедури об’єднавчого Собору.

Патріарх Філарет зазначив, що архієреї не візьмуть вимог Вселенського Патріархату, оскільки КП за те, щоб помісний собор між представниками УАПЦ і УПЦ КП був виключно архієрейським, а в Стамбулі наполягають на участі в ньому і віруючих, і рядових священиків.

Крім того, у Києві вважають, що голосування під час виборів глави церкви повинен бути відкритим, а Константинополь за «таємні вибори».

«Якщо це буде корисно нам — ми просто не проголосуємо і відкинемо», — зазначив Філарет.