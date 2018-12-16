Явлінський попередив росіян про 20 років стагнації

Росіяни будуть страждати від скорочення доходів і “маячних ідей” властиЛидер федерального політкомітету партії “Яблуко” Григорій Явлінський виступив у суботу на засіданні федеральної ради організації, в ході якої заявив, що російську економіку чекає тривала стагнація. Він також назвав 10 загроз для добробуту росіян, серед яких падіння доходів, податки, санкції і “маячні ідеї” влади.

Російська економіка знаходиться в глибокій застійної ямі”, – з гіркотою констатував Явлінський додавши, що професіонали та фахівці очікують стагнації в РФ в найближчі 20 років. Політик додав, що це ще “в кращому випадку”.

Явлінський зазначив, що незначне зростання не говорить про те, що сповзання економіки подолано. На його думку, російська економіка все більше відстає від західної.

У зв’язку з цим Явлінський назвав 10 серйозних загроз для населення країни. На перше місце він поставив рекордне падіння реальних доходів росіян, норм заощадження і зрослий рівень закредитованості. “Це дуже велика тривога, тому що це зупинка двигуна економіки”, – сказав Явлінський.

Далі лідер “Яблука” перерахував такі негативні тенденції, як скорочення кількості російських компаній, зростання “поганих” боргів і простроченої заборгованості громадян. Серед небезпек, які чекають населення, Явлінський бачить зростання податкового тиску, а також збільшення кількості “маячних ідей влади”, до яких відносить припинення розрахунків у доларах з іноземними партнерами і можливе введення заборони на ходіння долара в РФ.

Однією з найсерйозніших загроз він назвав триває в Росії зростання цін на все, незважаючи на низьку офіційну інфляцію. Крім цього Явлінський зазначив і низьке економічне зростання, і втеча капіталу і зниження цін на нафту.

Десятої загрозою Явлінський назвав санкції, які мають тенденцію не тільки до припинення, але й до посилення. Він вважає, що політика сьогоднішніх влади країни призвела до того, що проти Росії хто завгодно може встановити санкції. “Це політика повного провалу”, – констатував політик.