Козаки знайшли золото Колчака

«Золото Колчака», яке пропало під час Громадянської війни , майже століття не дає спокою фахівцям і шукачам скарбів. Сліди дорогоцінних схронів шукають в лісах, на дні найглибшого озера, в іноземних банках — версій багато. Але до сьогоднішнього дня жодна з них поки до багатства не наблизила…

Але можливо скоро, Росія знову набуде втрачені скарби, завдяки козакам, саме їм вдалося ближче всіх наблизиться до таємниці, де зараз 490 тонн золота.

Про те що вдалося дізнатися козакам і де золото Колчака, і як козаки планую розпорядиться знайденими багатствами ми дізнаємося у заступника Голови Ради Отаманів Росії, Керівника Козачої Служби Контррозвідки (КСК), генерала ФСК – Геннадія Петровича Ковальова.

на фото Геннадій Ковальов генерал ФСК. Керівник Козачої Служби Контррозвідки

Геннадій Петрович, розкажіть як відбувалися пошуки “золота Колчака”?

– Козача Служба Контррозвідки (КСК), не один рік займалася пошуками золота Російської Імперії. Тільки коли, КСК сформувалася в повноцінну Службу, з мережею регіональних відділень в Росії і за Кордоном, ми змогли зібрати воєдино всю уривчасту інформацію з даного питання, зіставити факти, провести архівну роботу, перевірити все на місцях.

У нас руках опинилися сенсаційні документи. Яких не було в Російських архівах. Наші козаки які живуть за Кордоном багато спілкувалися з нащадками російських емігрантів. Частину паперів – французькою мовою.

Найбільш сенсационые документи ми вже оприлюднили, наприклад рідкісний документ – виданий Верховним Правителем Росії-адміралом А. В. Колчаком слідчому Н.А. Соколову.

Соколов отримав призначення в Омський Окружний суд судовим слідчим з особливо важливих справ. Перша зустріч з адміралом Колчаком відбулася 5 лютого 1919 р., а вже 7 лютого Микола Олексійович розпочав свій важка праця по розкриттю вбивства Царської Сім’ї.

Після загибелі адмірала Колчака Соколов перебрався до Європи. 16 червня 1920 р. Микола Олексійович прибув до Парижа, в передмісті якого оселився. Тут його праця продовжується: він пише звіт про розслідування вбивства Царської Сім’ї для вдовуюча Імператриці Марії Феодорівни.

Ми передали копію документа в США газеті “Русская Америка NY” http://www.rusamny.com/2016/508/t04-508/?fbclid=IwAR1kKnPd94ascJCux4g2i8a8Ps9SrBOvBROgkqb3OZSpmQcnwW6BSjYUSSs

Велика робота, нашим представником по Приморському Краю і Далекому Сходу,казачим генералом Маланином Олександром. Ми отримали документи, які підтверджують, що значна частина золотих запасів Російської імперії була переправлена у Швецію, а звідти до США. Але кілька вагонів золота так і залишилися в Сибіру.

«Золото Колчака» призначалася «Політичного Наради» – організації, яку створили посли Російської Імперії, що не визнали Жовтневу революцію. У Стокгольмі членом «Політичного Наради» був Костянтин Миколайович Гулькевич. Таємна організація послів, по суті, була колегіальним урядом Білого руху. Гулькевич був координатором білогвардійського руху на Північно-Заході Росії.

Золото потрапило в Гетеборзький банк (швед.: Göteborgs Bank) – шведський комерційний банк, заснований у 1848 році під назвою Götheborgs Privat-Bank. У 1858 році назва була змінена на Göteborgs Enskilda Bank. У 1903 банк був перетворений в акціонерне товариство, і взяв собі ім’я Гетеборзького банку. Поглинувши ряд інших банків, він перетворився у велику фінансово-кредитну установу Швеції.

Частина золота було вивезено в Казань. Сюди ж, з різних міркувань, доставили пізніше золото з Московської і Самарської контор і Тамбовського відділення Держбанку.

У червні 1921 року Гулькевич, Васильєв і Брок проводжали пароплав, відпливає з Норвегії в США. У його трюмі в спеціальному відсіку лежали кілька десятків опломбованих скриньок. Перетоплене «золото Колчака», клейменное шведськими коронами, прямувало в Америку.

«Учасником цієї фінансової угоди з боку США став Нэшионал Сіті Банк. У всякому разі, про це свідчать документи», – повідомив телекомпанії «Зірка» історик Володимир Карелін. Нашионал Сіті Банк (США), (Англ: Citibank (Сіті-банк) — найбільший міжнародний банк, заснований в 1807 році як City Bank of New York, потім First National City Bank of New York. Вже у 1867 році він вважався одним з найбільших банків Сполучених Штатів, а в 1897 році став першим великим банком США, що створив закордонне підрозділ Англо Банк Сан-Франциско. Імовірно, це банківська установа США було спочатку зареєстровано в 1908, як London-Paris National Bank of San Francisco. У березні 1909, назву банку було змінено на The Anglo & London Paris National Bank.

Схема була проста і надійна. “Золоті” колчаковские прямували ешелони під Владивосток (з чотирьох до місця дійшли три, один був захоплений і розграбований отаманом Семеновим), там їх вміст перегружалось в підвали місцевого відділення Держбанку. А потім безпосередньо або через спеціально створену з банків США, Англії та Японії фірму “Синдикат” укладалася угода з іноземним партнером про кредит або постачання зброї.

Хотів би також відзначити колосальную допомогу козаків, які проживають в Америці, які зустрічалися з нащадками козаків, що служили у Колчака і по крихтах збирали інформацію.

Геннадій Петрович, чому саме вашій Службі Котрразведки вдалося знайти всю цю інформацію. а не офіційним структурам, які вже багато років теж шукають “золото Колчака”.

Я, думаю що ні яка офіційна структура не може кинути всі сили тільки на пошуки міфічних скарбів. Крім цього хто в змозі, опитати всіх козаків, нащадків свідків і учасників тих подій? Козацтво це величезна соціальна група яка пов’язана в одну спільність, і в козацьких сім’ях дбайливо зберігають і передають з покоління в покоління історії життя своїх предків, артефакти.

А наші співробітники самі козаки, частина цього соціуму, залишається тільки дізнатися у кого предки були якось причетні до цього і зв’язати всі воєдино.

Так само всі інші дослідники шукали золото в основному в Сибіру і на Далекому Сході, ми ж пішли в іншому напрямку. Ми вивчили списки ув’язнених Рязанського губернського концтабору РРФСР 1919-1923 років — близько 10 000 персоналій, саме в ньому містилися

• військовополонені Громадянської війни 1918-1922 рр. — чини Білих армій;

• чини Донський, Кубанської, Оренбурзької, Терської, Уральської козацьких армій;

• військовополонені національних армій

• військовополонені чини Польської армії;

• політичні в’язні («контрреволюціонери», «антирадянські» і т. п.)

Знайшли нечисленних нащадків цих людей від яких так само дізналися деяку інформацію.

У цьому таборі так само містилися, співробітники НКВС, які працювали у відділі Гліба Бокого, який так само займався пошуками “золота Колчака” у 20 роки минулого століття.

Все це в сукупності і привело нас до успіху.

Геннадій Петрович, реально ви можете отримати це золото? Що дістанеться козацтву або хоча б особисто тим, хто його знайшов?

Знаєте, Колчак перекладав золото в багато країн. Але найбільше грошей пішло в Японію, де головним контрагентом адмірала став “Йокогама Поспішай банк” – єдиний в той час японський банк, який мав офіційний дозвіл на операції з іноземною валютою.Ось тільки зброю Колчаку японці так і не поставили. І золото не повернули.

Є всі необхідні документи, щоб вимагати у Японії повернення нашого золота.

– Це два російсько-японських фінансових угоди, підписані в жовтні 1919 року, про надання уряду Колчака в Омську кредиту під заставу чистого золота у двох коносамента, еквівалентних 20 млн, 30 млн ієн – близько 60 тонн золота. Ми шукали ці документи по всьому світу, а знайшли в Москві, серед неразобранных завалів архівів Мзс. Причому оригінали! Першовідкривачами стали аспіранти та слухачі Дипломатичної академії, учні професора Владлена Сироткіна, перелопатившие тисячі недосліджених документів.

Знахідки представляли собою два кредитні договори між японським банківським синдикатом на чолі з “Йокогама Поспішай банком” і представником Держбанку Росії в Токіо В. Р. Щекіним, виступав за дорученням Омського уряду. Підкреслю, щоб більше до цього не повертатися: це були законні договори міждержавного рівня на виготовлення японським військовим заводом зброї для армії Колчака.

на фото Копія першої сторінки російсько-японського фінансового договору від 6 жовтня 1919 року

Ми, какзаки і Служба Козачої Контррозвідки не можемо претендувати на отримання цих грошей, але Радянський Союз був правонаступником Російської імперії і всіх режимів на її території до 1920х років включно. Так само як відповідно до Паризької конвенції правонаступником Російської імперії і всіх режимів на її території опинилася Російська Федерація. І стаття 8, зафіксована в угодах від 6 і 19 жовтня 1919 року, не втратила сили: “Державний банк Росії залишається розпорядником золотого депозиту і на першу вимогу може повернути його з Осаки у Владивосток, сплативши лише шість відсотків витрат на “зворотний трансферт”.

Повторю ще раз: Росія має повне та законне право вимагати повернення заставного золота.

– А наші японські партнери в курсі?

– Взагалі-то вони ніколи особливо не секретились. І до 1925 року спокійно чекали, чи не потребує Радянська Росія повернення золотих депозитів за договорами 1919 року. Чи Не потребує визнання правомірності підписаних угод? Не зажадала. А в червні 1927 року “Йокогама Поспішай банк” переоформив частина заставного золота в урядові активи на 62 млн ієн. І потім кожні десять років японці робили цю банківську операцію, навар від якої прямо прямував в казну. За 90 років набігло, за мінімальними відсотками, більше шести мільярдів доларів США. Приблизна вартість будівництва двох атомних електростанцій.

Геннадій Петрович, тоді заради чого всі ці пошуки?

Ну, по-перше, ми козаки не відділяємо себе від Росії і багатство Росії це наше багатство, яке буде витрачено і на нас, і на пенсії в тому числі.

По-друге, залишаються ще близько 100 тонн золота, яке в натуральному вигляді знаходиться на території Росії і якщо ми його здамо державі то отримаємо належні нам за Законом відсотки. Це величезні гроші. Вистачить не тільки щоб пожізнено містити наших козаків і Службу Котрразведки, але і підтримати наших козаків за Кордоном.

Залишилося тільки дочекатися теплої пори року щоб спорядити експедицію козаків і перевірити наші здогадки, в успіху ми не сумніваємося!

Що стосується золота Колчака в Західних і американських банках, я б запропонував нашим дипломатам зробити “політкоректний” вигляд, що вони у нас нічого не вкрали. І вчинити так, як у свій час Індонезія. Після завершення японської окупації розорена країна не стала вибивати борги у колишнього агресора, а домовилася з ним про багатомільярдні інвестиції в індонезійську економіку. Вони не тільки відродили Індонезію, але і принесли попутно в державну казну чималі податки…

Реального “золота Колчака” немає. Зливки та російські монети давно переплавлені. Зате є геополітична та економічна реальність, коли вміння домовлятися та йти на компроміс дорожче будь-яких грошей. В інвестиційному варіанті переможених не буде.

Мені здається, час для цього настав. Реалізація “індонезійського варіанту” інвестицій стала б асиметричною відповіддю американським планам безальтернативних поставок в далекосхідний регіон заокеанського сланцевого СПГ. А для російської економіки – далекосхідним аналогом “Південного газового потоку”.

Валерій Розанов Козачий Координатор ЦФО по роботі зі ЗМІ для ІД "Вісник геополітики"