У Португалії розбився вертоліт медиків, всі загинули

Аварія сталася при несприятливих погодних умовах.



Чотири людини загинули в результаті аварії медичного вертольота Agusta A109S, яке сталося в ніч на воскреенье, 16 грудня, в Португалії, повідомляє прес-служба інституту невідкладної допомоги Португалії.

Рятувальники виявили уламки вертольота і тіла чотирьох осіб, які перебували на борту у момент аварії.

“Зниклий вертоліт був виявлений приблизно о 01:30. Повітряний засіб знайшли у Серра де Пиаш (муніципалітет Валонгу), чотири людини загинули. Національний інститут висловлює свої щирі співчуття сім’я загиблих”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що аварія сталася при несприятливих погодних умовах. Точні причини катастрофи поки не відомі.

Вертоліт доставляв 76-річну жінку з нападом серцевого захворювання в одну з лікарень Порту і пропав на зворотному шляху, коли повертався на базу в окрузі Браганса. На борту знаходилися два пілоти, а також лікар та медсестра.