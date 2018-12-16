У 2019 році політичним партіям буде видано 566 мільйонів грн

У 2019 році Нацагентство з питань запобігання корупції повинно розподілити між парламентськими політичними партіями 565,7 мільйонів грн.

Про це повідомили в прес-службі НАПК.

У відомстві нагадали, що бюджет агентства наступному році складе 758,4 млн гривень.

«За бюджетною програмою „Фінансування статутної діяльності політичних партій“ 75 % цієї суми (565,7 мільйонів грн) НАПК повинно розподілити між парламентськими політичними партіями», — зазначили у відомстві.

В 2018 році на фінансування діяльності політичних партій було передбачено 513,7 мільйонів грн.

«Збільшення витрат… зумовлено підвищенням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується при розрахунку обсягів фінансування парламентських політичних партій», — зазначили в НАПК.