У США зробили заяву щодо резолюції Європарламенту щодо Сверному потоку-2

США підтримали резолюцію Європарламенту по Україні



У Сполучених Штатах вітає резолюцію Європарламенту, яка визнає будівництво газопроводу Північний потік-2 політичним проектом, а також рішення голів держав і урядів Євросоюзу продовжити на півроку секторальні економічні санкції проти Росії. Про це в суботу, 15 грудня, заявив представник Держдепартаменту США Роберт Палладіно.

“Резолюція Європейського парламенту від 12 грудня знову підтверджує важливість ролі України в європейській енергосистемі і засуджує будівництво підтримуваного Кремлем трубопроводу Північний потік-2 як політичний проект. Ми настійно закликаємо Німеччину прислухатися до побоювань багатьох сусідів, безпека яких буде підірвана цим трубопроводом”, – йдеться в заяві.

США вітають рішення ЄС про продовження економічних санкцій проти Росії.

“Ми підтримуємо позицію ЄС про те, що напад Росії на українські судна в Чорному морі 25 листопада є порушенням міжнародного права, і вітаємо зусилля ЄС по наданню підтримки тих районів України, на які негативно вплинула агресія Росії в Азовському морі”, – заявили в Держдепі.

“Сполучені Штати будуть і надалі залучати Росію до відповідальності за її дії і ми будемо продовжувати працювати з європейськими партнерами і союзниками, щоб представити єдиний фронт проти агресії Кремля”, – резюмував Палладіно.