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Юнкер знову відзначився: жбурляв документи і скуйовдив волосся чиновниці на саміті ЄС

16.12.2018

Юнкер снова отличился: швырял документы и взъерошил волосы чиновнице на саммите ЕС

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, який відомий своїми неординарними витівками, знову відзначився. Відповідне оприлюднили відео в YouTube.

На саміті в Брюсселі Юнкер скуйовдив волосся однією з еврочиновниц, коли вона підійшла до нього привітатися. Після його витівки жінка виглядала збентеженою, а європолітик продовжив вітатися з представницями протилежної статі, цілуючи їх в щоку.

Потім Юнкер і інші політики заходили в приміщення, і в цей момент він спробував закрити рукою камеру ЗМІ.

В ході виступу лідерів Євросоюзу Юнкер взяв папку з документами, яка лежала у нього на трибуні, і показово кинув її на підлогу. Після чого випив води з своєї склянки.

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