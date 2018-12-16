Близько двохсот країн узгодили правила кліматичної угоди

У свою чергу США підтвердили своє небажання дотримуватися угоди по клімату.



За підсумками двотижневих переговорів ООН в Польщі майже 200 країн схвалили звід правил, які регулюють Паризьку хартію з клімату 2015 року.

У правилах, зокрема, містяться пункти про те, як країни будуть звітувати про викиди парникових газів і кроки урядів щодо їх скорочення.

У той же час, відзначає видання, учасники переговорів відмовилися піти на більш ефективні заходи по боротьбі з глобальним потеплінням.

У свою чергу США підтвердили своє небажання дотримуватися угоди по клімату.

Як інформувалося, під час обговорень і зустрічей на COP24 у польському Катовіце, які тривали до 14 грудня, делегати з майже 200 країн повинні напрацювати так звану Книгу правил щодо імплементації Паризького кліматичної угоди. Головна мета Паризького кліматичної угоди – не допустити зростання глобальної середньої температури в межах 2°C (по можливості – не більше 1,5°C) відносно показників до початку промислової революції, коли людство почало спалювати величезна кількість викопного палива, що призвело до зміни клімату.

Кожна країна зобов’язалася робити внески для досягнення цих двох цілей, так звані національно певні внески. Кожні п’ять років держави повинні звітувати про зроблені внески в Секретаріат Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та ставити нові цілі. Перший звіт країни повинні надати в 2023 році.