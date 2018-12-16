У Приморському краї стартували повторні вибори губернатора

У Приморському краї з 8:00 за місцевим часом заробили півтори тисячі ділянок на повторних губернаторських виборах.

Виборцям пропонуються чотири кандидатури: Андрій Андрійченко, висунутий ЛДПР; перекинутий в край з посади голови Сахалінської області в. о. губернатора Олег Кожемяко, який йде самовисуванцем; представник Партії зростання Олексій Тимченко і Троянда Чемерис з об’єднання «За жінок Росії».

Регіональний виборчком у вересні з-за порушень визнав недійсними два тури виборів. Боротьба розгорнулася між тодішнім т.в.о. губернатора Андрієм Тарасенком і комуністом Андреее Іщенко. Перший пішов у відставку після скасування виборів, представника КПРФ в реєстрації відмовили.