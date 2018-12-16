Найдорожчу новорічну ялинку встановили в Полтаві

На найдорожчу в Україні ялинку розщедрилася міська влада Полтави. Двадцятиметрове штучне новорічне дерево, встановлене на площі поруч з обласним музично-драматичним театром імені Гоголя, обійшлося платникам податків у 2 млн 796 тис. гривень.

А на прикраси, ілюмінацію і електричні гірлянди, які, немов шатром (його діаметр 40 метрів), вкривають наряженную ялина, витратили ще 5 мільйонів.

Аналітичний портал «Слово і Діло» опублікував інфографіку ялинок-рекордсменок цього року. Найвища буде встановлена в Харкові — 40 метрів. Міському бюджету вона обійдеться теж у 8 мільйонів гривень. Але полтавчани цю суму витратили на новорічне дерево в два рази нижче, ніж у Харкові, тому воно і виявилося найдорожчим.

Порівняно з харківської головна столична ялинка виглядає куди більш скромно: її висота 25 метрів (в металевий каркас будуть вмонтовані гілки натуральних ялинок), що обійшлося киянам у 41 тисячу гривень, а святкове оздоблення (1000 іграшок і 3 кілометри гірлянд) потягнули на 2 млн 700 тис. гривень.

Дві 20-метрові натуральні ялинки встановили у Львові. Лісових красунь місту подарували спонсори. За їх прикраса і освітлення сплатили всього 260 тисяч гривень.

А сама бюджетна ялинка в цьому році буде в Івано-Франківську. Там вирішили заощадити і встановити штучне дерево, яке залишилося з минулого року. І на прикраси витратили менше всіх — 81 тисячу гривень.

Полтавців, треба помітити, зовсім не радує новорічний «рекорд». Своїми думками вони активно діляться у соціальних мережах. Ось деякі з них.

«З 7 млн 800 тис. вкрадено дуже багато».

«Краще б ці гроші перерахували на порятунок онкохворих дітей. Країна злиднів, а вони ялинки на місяць ставлять за мільйони».

«Краще б 5 нових тролейбусів або автобусів купили».

Лише одиниці вважають, що полтавці можуть пишатися своєю ялинкою. Вони пишуть: «Давайте спробуємо думати, що життя складається не тільки з поганих доріг, поганих лікарень і т. д. Але є і Різдво, Новий рік, діточки, яким все одно, які дороги і т. д.».

Традиційно офіційне відкриття новорічно-різдвяних свят в Україні відбудеться 19 грудня, в день Святого Миколая.