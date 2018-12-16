У Швейцарії розбився пасажирський автобус: є загиблі і поранені

Водій втратив керування і автобус з пасажирами врізався в огорожу.



У Швейцарії в неділю, 16 грудня, пасажирський автобус врізався в огорожу. В результаті одна людина загинула і понад 40 постраждали.

Відзначається, що, дорожньо-транспортна пригода сталася близько четвертої ранку на автомагістралі в кантоні Цюріх.

За даними поліції, автобус прямував з Генуї в Дюссельдорф. У якийсь момент водій втратив керування транспортним засобом і врізався в огорожу.

“В результаті аварії один чоловік отримав смертельні поранення, троє – серйозні поранення, а ще 41 осіб – травми легкого та середнього ступеня тяжкості”, – йдеться в повідомленні.

Зараз постраждалі перебувають у лікарні.

При цьому точна кількість пасажирів, які перебували в автобусі на момент ДТП, не повідомляється.

Поліцейські продовжують встановлювати причини аварії, на місці інциденту разом з ними працюють рятувальники.