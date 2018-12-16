У Петербурзі виставили на продаж 58-кімнатну квартиру

У Московському районі Санкт-Петербурга виставили на продаж частку в 58-кімнатній квартирі. Як підтвердив ріелтор на своїй сторінці в Facebook, такі квартири до цих пір існують і доставляють «головний біль».

Раніше квартира з 58 кімнат була гуртожитком, але після приватизації її перевели в часткову власність. Зараз на продаж виставлено дві кімнати загальною площею 40 квадратних метрів. Новим власникам доведеться змиритися з тим, що туалет розрахований на мешканців чотирьох кімнат, а 50-метрова кухня і зовсім одна. При цьому коштують квартири у величезній комуналці недешево — за дві кімнати доведеться віддати 3 млн рублів, пише телеканал 360.

План квартири

Фото: Facebook В’ячеслав Олександрович

Ріелтор В’ячеслав Олександрович, який займається продажем кімнат у квартирі, визнає, що через недосконалість законодавства така нерухомість продовжує «доставляти головний біль і незручності при продажу як власникам, так і ріелторів».