У Німеччині невідомий розсилає громадським золоті злитки

У місті Куксгафен в німецькій землі Нижня Саксонія з’явився «Санта-Клаус». Він вже як мінімум три рази вислав за зливка золота організаціям, які займаються допомогою людям і тваринам.

6-7 грудня посилки прийшли в хоспіс, об’єднання зоозахисників і місцеву групу самодопомоги, передає BBC News.

Вартість всіх злитків оцінюється в 17 тис. євро.

До дарів було докладено повідомлення на червоному папері, в якому невідомий благодійник писав, що так підтримує «важливі для міста завдання». Він також привітав громадських діячів з наступаючим Різдвом.

Раніше в іншому нижньосаксонському місті Брауншвейг невідомий п’ять років направляв пожертви у вигляді пакетів, заповнених купюрами по 500 євро, на різні суспільно корисні цілі. Особу жертводавця так і залишилася невідомою.

6 грудня відзначається день святого Миколая, який став прообразом різдвяного діда Санта-Клауса.