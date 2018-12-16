Ціна лояльності

Рахункова палата за визначенням покликана гроші рахувати. А основа чеченської стабільності і влади Кадирова знаходиться у сфері неврахованих грошей, що Володимир Путін чудово розуміє. Це таке полусредневековое суспільство, в якому Кадиров отримує досить велику суму для корупційної скупки лояльності і розподіляє її між впливовими тейпами, центрами влади і конкретними персонажами.

Показати повністю… З точки зору європейської практики це, звичайно, протизаконно, тому що ніякої звітності він не надає. Зате таким чином він забезпечує стабільність для Кремля, і Кремль це знає.

Тому Чечня на першому місці по дотаціях, більше 80% бюджету у неї складають гроші з центру. Плюс громадяни республіки систематично забувають сплатити газ і електроенергію. А витрата цих коштів ніким не контролюється, Кадирову видніше, кому і скільки треба заплатити. Путін це чудово розуміє, як і Кудрін. Але у нього обов’язок така – пояснювати, куди і скільки йде грошей. Його функція взята з європейської державності, а у Кадирова – з того, що Карл Маркс називав «східна деспотія», коли все належить особисто деспотові і ніякі суспільні інститути його не контролюють.

Кадиров адже не може написати Кудріну, що «на себе я витратив стільки-то, ось цього клану дав стільки-то і так далі». Гроші розходяться тільки Кадирову відомих каналах, а на виході з цього «чорного ящика» путінська вертикаль отримує стабільність. І вона чудово розуміє, що якщо фінансування припинити, то в республіці почнуться внутрішні розборки зі спробами тиснути на центр, причому організатором розбором буде сам Кадиров. Тому він каже, що замість того, щоб приставати до нас з контролем, ви б краще дали побільше і пішли.

Все зрозуміло і передбачувано. Просто таке задоволення коштує нам близько мільярда доларів на рік. Це одна тисячна нашого ВВП, або приблизно половина відсотка бюджету. Натомість ми отримуємо чорну діру, яка генерує корупційні способи вирішення завдань, зате виробляє правильні результати голосування – 650 тисяч голосів з Чечні Путін отримує в будь-яку погоду. Кадиров відповідає вимогам середньовічного феодалізму.