На акції “жовтих жилетах” в Парижі затримано близько ста осіб

Антиурядові протести, які почалися у Франції місяць тому, стали менш масовими. Охорону порядку у всій країні забезпечують 69 тисяч поліцейських.У Франції в суботу, 15 грудня, поновилися антиурядові протести з участю руху “жовтих жилетів”. На акцію у Парижі вийшли кілька тисяч людей, по всій країні протестують 33,5 тисячі чоловік. Для порівняння, у минулі вихідні кількість демонстрантів досягла 125 тисяч, 10 тисяч з яких протестували в столиці.

Станом на 14.00 місцевого часу (16.00 мск) в столиці і передмістях затримано 95 чоловік, 63 з них – поміщені під варту, повідомляє французький телеканал BFM TV з посиланням на дані поліції. Тиждень тому в той же час повідомлялося про набагато більш високому числі затримань – понад 500. Причина більшості арештів – підозра в приєднанні до групи, “яка готувалася до застосування насильства щодо інших людей або заподіяння майнової шкоди”.

Охорону громадського порядку на акціях протесту по всій країні забезпечують 69 тисяч поліцейських – на 20 тисяч менше, ніж тиждень тому. У той же час в Парижі за порядком стежать, як і в минулі вихідні, 8 тисяч поліцейських. В окремих місцях справа дійшла до сутичок активістами з правоохоронцями, які застосували сльозогінний газ.

П’ять “дів Маріанн” топлес

На тлі протестувальників виділялися п’ять жінок, переодягнених і загримованих під Маріанну, символ Французької Республіки. Протягом близько півгодини активістки, які прийшли на протест топлес, мовчки стояли перед групою поліцейських. За інформацією ЗМІ, це була акція люксембурзької художниці Дебори де Робертіс.

Між тим у Бельгії стався нещасний випадок, безпосередньо пов’язаний з “жовтими жилетами”, передає інформагентство AFP. За його даними, в районі міста Эркелин недалеко від кордону з Францією водій загинув після зіткнення з вантажівкою, який був змушений загальмувати за учасників руху “жовті жилети”, які заблокували дорогу.

Макрон пішов на зустріч вимогам демонстрантів

Антиурядові протести тривають у Франції з середини листопада, коли представники руху “жовтих жилетах” вийшли на вулиці проти планів підвищення цін на автомобільне паливо. Після того, як уряд ввів мораторій на підвищення податків на паливо, мітингувальники почали протестувати в цілому проти реформ уряду і президента країни Емманюель Макрона.

10 грудня Макрон заявив, що бере на себе частину відповідальності” за нинішню кризу і погодився виконати ряд вимог демонстрантів. Зокрема, він пообіцяв з січня 2019 року підвищити на 100 євро мінімальний розмір щомісячної заробітної плати. Президент також повідомив, що в 2019 році не буде підвищений рівень соціальних зборів з пенсіонерів, доходи яких не перевищують 2000 євро в місяць, а оплата праці в понаднормові години не буде обкладатися податками і соціальними зборами.