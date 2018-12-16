У Сербії пройшли масові протести проти президента країни

Учасники демонстрації закликали президента Вучича і його уряд піти у відставку.
В Белграді відбулися масові демонстрації проти президента Олександра Вучича і його уряду. У суботу, 15 грудня, на вулиці вийшли тисячі сербів.
Протестуючі пройшли ходою по центру Белграда. Окремі учасники акції були одягнені в жовті жилети, які стали символом опору протестувальників у Франції.
Мітингувальники зупинилися біля будинку президента, закликаючи Вучича піти у відставку.
Противники Вучича звинувачують його у створенні атмосфери залякування і страху, що проводиться популістської правлячою коаліцією президента.
Вучич – колишній крайній націоналіст, який зараз говорить про бажання реформ в Сербії і її вступу в ЄС. Проте критики стверджують, що Вучич обмежив свободу демократії і ЗМІ в Сербії.