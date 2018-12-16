Повінь – зміна системи

Menu
Close

“Жовті жилети” в Римі вийшли на протест проти міграційних законів

16.12.2018

"Желтые жилеты" в Риме вышли на протест против миграционных законов Багатотисячний марш в Римі: проти міграційних законів виступали в жовтих жилетах

Тисячі людей на вулицях Риму протестували проти нового закону Італії, спрямованого на боротьбу з міграцією.

Деякі демонстранти були одягнені в жовті жилети з написами «Get up, Stand up for your rights» («Піднімайся, заступися за свої права», що є відсиланням на відому пісню Боба Марлі.

За словами протестувальників, посилення антимиграционной політики країни тільки збільшить кількість нелегалів в Італії і змусить людей йти в підпілля.

Указ, прийнятий парламентом Італії 28 листопада, зокрема вводить нову процедуру швидкої висилки «представляють небезпеку» мігрантів і обмежує отримання посвідки на проживання.

Читайте також:   У Києві В ресторані затримали понад 60 учасників кримінальної сходки
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *