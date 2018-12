“Жовті жилети” в Римі вийшли на протест проти міграційних законів

Багатотисячний марш в Римі: проти міграційних законів виступали в жовтих жилетах



Тисячі людей на вулицях Риму протестували проти нового закону Італії, спрямованого на боротьбу з міграцією.

Деякі демонстранти були одягнені в жовті жилети з написами «Get up, Stand up for your rights» («Піднімайся, заступися за свої права», що є відсиланням на відому пісню Боба Марлі.

За словами протестувальників, посилення антимиграционной політики країни тільки збільшить кількість нелегалів в Італії і змусить людей йти в підпілля.

Указ, прийнятий парламентом Італії 28 листопада, зокрема вводить нову процедуру швидкої висилки «представляють небезпеку» мігрантів і обмежує отримання посвідки на проживання.